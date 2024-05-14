Венгрия не поддерживает новые санкции ЕС в отношении российского газа, - Politico

По словам нескольких источников, Венгрия выразила серьезные сомнения по поводу нового предложения по санкциям во время первых бесед с послами, отказавшись прямо выступить против этой меры, но продемонстрировав свою настороженность. Главный посланник Венгрии заявил, что Будапешт будет блокировать любые санкции, повышающие стоимость энергоносителей в Европе.

"Мы собираемся проанализировать пакет мер, но не поддерживаем ничего, что может оказать негативное влияние на газовый рынок ЕС", - заявил венгерский чиновник на встрече дипломатов в среду, по словам двух дипломатов, знакомых с ходом обсуждений.

Санкции запретят странам ЕС реэкспортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), что может лишить Москву значительной прибыли. Но они не остановят закупки ЕС российского газа и не нанесут прямого удара по деловым интересам Венгрии.

Тем не менее Венгрия сильно зависит от российского экспорта и давно выступает против дальнейших энергетических санкций в отношении Москвы, которые требуют единогласной поддержки всех 27 стран ЕС.

Несколько других стран, включая Францию, Германию, Италию и Испанию, также запросили более подробную техническую информацию о мерах во время первых переговоров, по словам присутствовавших на них людей. Но больше всех колебалась Венгрия.