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Венгрия не поддержит движение Украины в ЕС из-за закона об образовании, - Сийярто

Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Венгрия не может поддерживать евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины. Причиной тому является украинский языковой закон.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook, передает РБК-Украина.

"Я дал понять Илзе Брандс Кэрис, заместителю Генерального секретаря ООН по правам человека, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не сможет поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины, пока венгерские школы в Закарпатье находятся в опасности", - написал Сийярто.

По его словам, в то время как 1300 венгерских школ и детсадов принимают детей и учеников, которые являются беженцами из Украины, то 99 венгерским начальным и средним школам в Украине якобы "угрожает закрытие из-за украинского закона об образовании".

Дополнительно

Отметим, отношения между Украиной и Венгрией обострились в 2017 году, когда Рада приняла закон об образовании. Он предполагает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках. В ответ на что в Венгрии раскритиковали закон. Будапешт заявляет, что он якобы "ограничивает права национальных меньшинств".

Напомним, что это уже не первые подобные заявления со стороны венгерских властей. Недавно глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия поддержит вступление Украины в ЕС только после изменений в законе об образовании.

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