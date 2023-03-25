Венгрия не поддержит движение Украины в ЕС из-за закона об образовании, - Сийярто

"Я дал понять Илзе Брандс Кэрис, заместителю Генерального секретаря ООН по правам человека, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не сможет поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины, пока венгерские школы в Закарпатье находятся в опасности", - написал Сийярто.

По его словам, в то время как 1300 венгерских школ и детсадов принимают детей и учеников, которые являются беженцами из Украины, то 99 венгерским начальным и средним школам в Украине якобы "угрожает закрытие из-за украинского закона об образовании".

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Отметим, отношения между Украиной и Венгрией обострились в 2017 году, когда Рада приняла закон об образовании. Он предполагает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках. В ответ на что в Венгрии раскритиковали закон. Будапешт заявляет, что он якобы "ограничивает права национальных меньшинств".

Напомним, что это уже не первые подобные заявления со стороны венгерских властей. Недавно глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия поддержит вступление Украины в ЕС только после изменений в законе об образовании.

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