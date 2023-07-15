Венгрия получила предупреждение от ЕС из-за освобождения из тюрем торговцев людьми

Так, в отношении Венгрии была начата процедура нарушения, c направлением официального уведомления.

Будапешту вменяется "невыполнение своих обязательств в соответствии с Директивой Совета 2002/90/EC о наложении эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций в отношении преступления, заключающегося в содействии несанкционированному въезду, транзиту и проживанию в ЕС (т. е. незаконному ввозу мигрантов) и в соответствии с Рамочным решением Совета (2002/946/ПВД), которое устанавливает правила уголовного наказания за эти преступления".

"Амнистия" для торговцев людьми в Венгрии

Правительство Венгрии в апреле этого года приняло постановление, предусматривающее общую замену наказаний, связанных с лишением свободы за преступления, связанные с контрабандой, на "реинтеграционное заключение".

То есть осужденные освобождаются, даже если они отбыли лишь небольшой срок своего наказания. Затем эти лица должны покинуть территорию Венгрии в течение 72 часов, чтобы отбывать свое "реинтеграционное заключение" в стране их прежнего обычного проживания или гражданства.

При этом правительственное постановление не содержит дополнительных правил, касающихся условий, мониторинга или обеспечения соблюдения этого "реинтеграционного содержания под стражей" за пределами Венгрии.

Что грозит Венгрии

"Комиссия считает, что такие сокращенные санкции, применимые к лицам, осужденным за преступления, связанные с контрабандой, не являются ни эффективными, ни сдерживающими, и не учитывают обстоятельств рассматриваемых дел", - рассказали в Еврокомиссии.

Ввиду этого Венгрии выдали официальное уведомление. Теперь у страны есть 2 месяца, чтобы ответить на письмо и устранить выявленные ЕК недостатки.

"При отсутствии удовлетворительного ответа Комиссия может принять решение о вынесении мотивированного заключения", - говорится в заявлении.

Речь идет о возможности направления иска в Суд ЕС, а также финансовых ограничений.