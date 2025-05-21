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Венгрия может остаться без денег ЕС? Евродепутаты призвали надавить на Орбана

Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Группа депутатов Европарламента призвала Еврокомиссию прекратить предоставление всех средств Венгрии. Правительство Виктора Орбана нарушает ценности и законы блока.

Об этом сказано в письме 28 евродепутатов к Еврокомиссии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.

"Мы призываем Еврокомиссию усилить давление на правительство Виктора Орбана, чтобы оно прекратило нарушать ценности и законы ЕС", - отметили евродепутаты в письме для еврокомиссара по бюджету Петра Серафина. 

Депутаты объяснили свой призыв тем, что власти Венгрии подрывают независимость судебной системы и ограничивают свободу собраний. Среди подписавших письмо - евродепутаты от "зеленых", социал-демократов, консерваторов, либералов и левых.

Также в письме указано, что с 2022 года Венгрия не добилась никакого реального прогресса. При этом Будапешт открыто признает, что Орбан использует право вето в вопросах помощи Украине, чтобы получить замороженную помощь от ЕС. 

ЕС заморозил часть средств для Венгрии

Напомним, еще в 2022 году Евросоюз заблокировал часть средств, которые предназначались для Венгрии из-за отсутствия контроля и прозрачности.

Для того, чтобы разблокировать средства, Будапешт провел реформы, в частности, создал Управление по интеграции. Таким образом, блокада части финансирования была снята, но около 19 миллиардов евро остались замороженными.

В начале этого года Венгрия окончательно потеряла миллиард евро, которые могла получить от ЕС.

К слову, сейчас Венгрия продолжает использовать свое право вето для блокировки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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ЕвросоюзВенгрияВиктор Орбан