Венгрия не будет иметь права на вето в выделении финансовой помощи Украине, - СМИ

Венгрия не будет иметь права на вето относительно выделения финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Как отметил Йозвяк, в случае необходимости через два года Европейский совет может запросить Еврокомиссию предоставить предложения по финансовой помощи Украине для пересмотра. При этом без венгерского вето.

Саммит ЕС

Одной из главных тем сегодняшнего саммита в Брюсселе была попытка достичь соглашения по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро на четыре года. Стоит напомнить, что пакет был заблокирован со стороны Венгрии во время прошлого заседания 1 декабря.

Несмотря на все, лидеры ЕС уже одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. В частности, стали известны условия при которых удалось разблокировать помощь нашей стране.