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Венгрия готова обеспечить все для мирных переговоров Украины с Россией, - Сийярто

Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгрия продолжает выступать за мирные переговоры между Украиной и Россией. Для этого Будапешт готов обеспечить все необходимое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

У Сийярто поинтересовались, изменилась ли его позиция насчет мирных переговоров с Россией после того, как он почтил память погибших украинских защитников на кладбище. 

Венгерский министр в ответ напомнил, что последние два года Венгрия якобы последовательно говорила про мир. И силы страны направлены на то, чтобы Украина "снова жила в мире". 

Глава МИД Венгрии рассказал, что в начале войны позвонил Ермаку и предложил обеспечить всем, чтобы провести мирные переговоры "в корректных условиях". 

"Мы это можем сделать, наше предложение открыто", - добавил Сийярто. 

Скандальная позиция Венгрии

Напомним, Венгрия продолжает развивать дипломатические и торговые отношения с Россией, несмотря на полномасштабную войну в Украине. 

При этом Будапешт отказывается предоставлять любую военную помощь Украине якобы из-за того, что "это продолжит войну". 

Также Венгрия неоднократно блокировала ряд инициатив Евросоюза, которые направлены на помощь Украине в условиях войны. 

 

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