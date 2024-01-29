Венгрия готова обеспечить все для мирных переговоров Украины с Россией, - Сийярто

У Сийярто поинтересовались, изменилась ли его позиция насчет мирных переговоров с Россией после того, как он почтил память погибших украинских защитников на кладбище.

Венгерский министр в ответ напомнил, что последние два года Венгрия якобы последовательно говорила про мир. И силы страны направлены на то, чтобы Украина "снова жила в мире".

Глава МИД Венгрии рассказал, что в начале войны позвонил Ермаку и предложил обеспечить всем, чтобы провести мирные переговоры "в корректных условиях".

"Мы это можем сделать, наше предложение открыто", - добавил Сийярто.

Скандальная позиция Венгрии

Напомним, Венгрия продолжает развивать дипломатические и торговые отношения с Россией, несмотря на полномасштабную войну в Украине.

При этом Будапешт отказывается предоставлять любую военную помощь Украине якобы из-за того, что "это продолжит войну".

Также Венгрия неоднократно блокировала ряд инициатив Евросоюза, которые направлены на помощь Украине в условиях войны.