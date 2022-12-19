Венгрия будет блокировать введение потолка цен на газ в ЕС, - МИД

Правительство Венгрии в любом случае не будет поддерживать потолок цен на газ и считает этот шаг ошибочным.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"Введение потолка цен на газ не будет вынуждать Венгрию согласовывать с ЕС изменения в долгосрочных контрактах с Россией", - отметил Сийярто.
По его словам, решение о потолке цен на газ в ЕС пока не принято, на утренней встрече предложенный уровень не поддержали министры из девяти стран. Он также отметил, что голосование по потолку цен на газ на встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе продолжится, участники хотят достичь консенсуса.
"Мы, Германия и еще 7 стран ЕС высказались против потолка цен на газ, но пока не смогли составить необходимое для блокировки меньшинство", - добавил глава МИД Венгрии.
Ранее мы писали, что министры энергетики стран Европейского союза встречаются, чтобы согласовать потолок цен на газ, что является экстренной мерой, которая вызвала раскол во мнениях в блоке.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.