Венгрия будет блокировать введение потолка цен на газ в ЕС, - МИД

Правительство Венгрии в любом случае не будет поддерживать потолок цен на газ и считает этот шаг ошибочным.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Введение потолка цен на газ не будет вынуждать Венгрию согласовывать с ЕС изменения в долгосрочных контрактах с Россией", - отметил Сийярто.

По его словам, решение о потолке цен на газ в ЕС пока не принято, на утренней встрече предложенный уровень не поддержали министры из девяти стран. Он также отметил, что голосование по потолку цен на газ на встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе продолжится, участники хотят достичь консенсуса.

"Мы, Германия и еще 7 стран ЕС высказались против потолка цен на газ, но пока не смогли составить необходимое для блокировки меньшинство", - добавил глава МИД Венгрии.