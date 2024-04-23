Венгрия будет блокировать помощь ЕС для Украины на 2 млрд евро

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать помощь Европейского Союза для Украины в размере 2 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Index .

Причиной он назвал тот факт, что в Украине до сих пор не прекратилась "дискриминация венгерских компаний". По его словам, пока ситуация не изменится, предоставление помощи не согласуют.

Он отметил, что в Брюсселе хотят, чтобы в дополнение к заблокированным Венгрией 500 млн евро, Будапешт согласился на выделение членами ЕС еще 1,5 млрд евро для Украины.

"Позиция Венгрии остается неизменной: пока мы не получим гарантий от украинской стороны, что они прекратят охотиться на венгерские компании, мы не сможем способствовать принятию таких решений", - подчеркнул Сийярто.