Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России, - Сийярто

Венгрия перестанет блокировать новый пакет санкций Европейского союза против России, поскольку для этого больше "нет причин".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.
"Венгрия не будет блокировать пакет санкций против России, поскольку на этапе подготовки удалось убрать все пункты, противоречащие венгерским интересам", - рассказал глава МИД.
Он также отметил, что годовщина полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину "должна стать поводом", чтобы говорить о прекращении огня и мирных переговорах.
Напомним, еще в январе Евросоюз начал обсуждать введение 13-го пакета антироссийских санкций.
Ограничения хотят утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину.
Послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые меры против России, но этого сделать так и не получалось. Как писало Financial Times, причиной была блокировка со стороны Венгрии.
Будапешт якобы не хотел, чтобы в санкционные списки вносили китайские компании.
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