Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России, - Сийярто

"Венгрия не будет блокировать пакет санкций против России, поскольку на этапе подготовки удалось убрать все пункты, противоречащие венгерским интересам", - рассказал глава МИД.

Он также отметил, что годовщина полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину "должна стать поводом", чтобы говорить о прекращении огня и мирных переговорах.

Что предшествовало

Напомним, еще в январе Евросоюз начал обсуждать введение 13-го пакета антироссийских санкций.

Ограничения хотят утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые меры против России, но этого сделать так и не получалось. Как писало Financial Times, причиной была блокировка со стороны Венгрии.

Будапешт якобы не хотел, чтобы в санкционные списки вносили китайские компании.