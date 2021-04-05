На вугільній шахті в Нововолинську обірвався ліфт, постраждали дев'ять гірників

Стан постраждалих стабільний, загрози життю немає. Деякі отримали забої та переломи легкого ступеня. Двоє - на витяжці. Один постраждалий - з відкритим переломом стегна, стан середньої тяжкості.

"Маємо тривожні новини з шахти №9 "Нововолинська". На великій швидкості шахтна кліть опустилася на забій. Дев'ять шахтарів постраждали. Серед них - мешканці Нововолинська та навколишніх сіл", - написав він.

Він зазначив, що ситуація під контролем, а в понеділок, 5 квітня, службове розслідування інциденту почне підрозділ Держпраці у Волинській області.

Шахта №9 "Нововолинська" входить в структуру об'єднання "Волиньвугілля". Шахта має два вертикальних стовбури глибиною майже 400 метрів.