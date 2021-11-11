Вугілля з ОРДЛО. Чи просила Україна "допомоги" у бойовиків

Спікери так званих "Л/ДНР" заявили, що Україна на переговорах нібито попросила окупантів про постачання вугілля та електроенергії. Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) це спростовує.

"Вчора на підгрупі з економічних питань українська сторона звернулася з проханням обговорити питання комерційних поставок електроенергії та вугілля з Донбасу до України", - пишуть російські ЗМІ з посиланням на "спікера делегації "ЛНР" на мінських переговорах" Марію Ковшар.

З подібною заявою виступила і "представник" донецьких бойовиків Наталія Никанорова на засіданні ТКГ в середу, 10 листопада. Сепаратисти додали, що готові розглянути "прохання Києва"

"Никанорова вчора почала кричати на ТКГ, що ось Україна запросила поставки вугілля з ОРДЛО. Це не так. Це неможливо, ні логістично, ні економічно",-пояснила РБК-Україна представник України в соціально-економічній підгрупі ТКГ Вікторія Страхова.

Водночас сам факт звернення Страхова таки підтвердила. Щоправда, не до бойовиків, а до заступника міністра економічного розвитку РФ Сергія Назарова. І не з питання вугілля з непідконтрольної частини Донбасу, а поставок з Росії на Луганську ТЕС.

"Луганка" в блокаді

Луганська ТЕС розташована в місті Щастя Луганської області, входить в холдинг ДТЕК Ріната Ахметова. Станція забезпечує електроенергією та теплом підконтрольну частину Луганської області. Також вона живить Попаснянський водоканал, який качає воду по обидва боки лінії розмежування. У разі перебоїв у роботі підстанції "Кремінська" - це, по суті, єдине джерело електроенергії для області.

ТЕС працює на вугіллі, яке після початку бойових дій на Донбасі через розрив логістичних ланцюжків постачають з Росії залізницею. При нестачі вугілля на складах і затримці поставок станція може переходити на газ.

Наприкінці жовтня російське Мінекономіки не дало квоти на імпорт енергетичного вугілля в Україну. Станом на 11 листопада, на складах Луганської ТЕС залишається всього 68 тисяч тонн палива, працює тільки один енергоблок. Луганська облдержадміністрація звернулася до Кабміну з проханням забезпечити підприємство пільговим газом на опалювальний період.

У той же час на переговорах у мінській ТКГ українська сторона попросила Росію зняти "блокаду" Луганської ТЕС і відновити постачання вугілля.

"Розмова стосувалася поставок на Луганську ТЕС. Вона розташована таким чином, що під'їзні залізничні колії туди можливі тільки з Російської Федерації. Я попросила свого російського візаві Сергія Назарова - заступника міністра економічного розвитку РФ, щоб був даний пріоритет квотам на імпорт вугілля на Луганську ТЕС, щоб люди не мерзли в грудні", - зазначила Страхова.