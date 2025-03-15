Сделка по работе TikTok в США может быть заключена к 5 апреля, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сделка, которая позволит TikTok продолжить работу на территории Соединенных Штатов, "почти наверняка" будет достигнута. По его словам, это будет до 5 апреля, когда истекает срок продажи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Почти наверняка будет достигнуто соглашение на высоком уровне, которое, как я думаю, удовлетворит наши интересы национальной безопасности и позволит создать отдельное американское предприятие TikTok", — сказал Вэнс в интервью NBC News.
Он подчеркнул, что США "хотели бы сделать это без продления" сроков продажи. Вице-президент выразил также оптимизм по поводу того, что будет достигнут момент, "когда (мы - ред.) сможем сказать, что TikTok работает, и он работает таким образом, что защищает конфиденциальность данных американцев и национальную безопасность Америки".
Издание напоминает, что в прошлом месяце президент США Дональд Трамп поручил Вэнсу и советнику по нацбезопасности Майклу Уолтцу курировать потенциальную сделку по TikTok.
Бывший президент США Джо Байден принял в прошлом году закон, который требует, чтобы материнская компания приложения TikTok ByteDance продала его владельцу в Соединенных Штатах. Однако этого не было сделано, поэтому 19 февраля соцсеть была заблокирована на территории США. Вскоре Трамп после вступления в должность продлил срок продажи на 75 дней, в надежде помочь заключить сделку.
Несколько известных претендентов появились в качестве потенциальных покупателей для операций платформы в США, включая группу во главе с миллиардером, бывшим владельцем Dodgers Фрэнком Маккортом и известным инвестором "Shark Tank" Кевином О'Лири. Но ByteDance и китайское правительство не дали публичного указания на то, что они согласятся на такую сделку.
Ранее РБК-Украина сообщало, что на прошлой Трамп заявил, что он, "вероятно", продлит срок действия TikTok, если соглашение не будет достигнуто к 5 апреля.
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