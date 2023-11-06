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Соглашение об эвакуации иностранцев из Сектора Газа заблокировано, - ООН

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ни один иностранец или палестинец с двойным гражданством не смог покинуть Сектор Газа в выходные, и неясно, смогут ли они это сделать в ближайшее время. Это произошло после того, как ХАМАС обвинил Израиль в срыве сделки, которая позволяла иностранцам покинуть осажденную территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"По имеющимся данным, это связано с тем, что ХАМАС, Израиль и Египет не смогли достичь соглашения относительно безопасной эвакуации пациентов из северной части сектора Газа", - заявили в ООН.

В организации не сказать, смогут ли некоторые люди выехать в понедельник.

Сотни граждан США, Великобритании и других стран начали покидать Сектор Газа 1 ноября через пограничный пункт "Рафах" в Египте, что стало первым случаем, когда люди, оказавшиеся в прибрежной полосе, смогли покинуть ее после начала войны между Израилем и ХАМАСом 7 октября.

Наземная операция ЦАХАЛ в Газе

7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что Израиль и группировка ХАМАС должны "поставить на паузу" боевые действия, чтобы у заложников в Секторе Газа была возможность покинуть территорию анклава.

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