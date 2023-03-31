Сделки со следствием не будет. Трамп не будет признавать вину, - адвокат

Адвокат бывшего американского президента Джо Такопина заявил, что Трамп был "шокирован" решением суда о предъявлении обвинений и считает это "несправедливостью".

По словам защитника, Трамп "находится в состоянии, когда он готов бороться с этим".

Отвечая на вопрос, есть ли шансы, что экс-президент пойдет на сделку со следствием, Такопина ответил, что Трамп не собирается признавать вину.

"Ноль. Прежде всего, я ни на что не согласен. Но президент Трамп не пойдет на сделку о признании вины в этом случае. Этого не произойдет. Нет никакого преступления", - сказал он.

Адвокат также прокомментировал вероятный арест экс-лидера США, если суд все же примет такое решение. Он отметил, что юридическая команда "разрабатывает эту логистику", но Трамп "не собирался отсиживаться" на своем курорте во Флориде.

Напомним, Большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа причастным к выплате актрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов Это первый в истории США случай, когда президента могут взять под арест.

Более подробно о том, в чем хотят обвинить Трампа и угрожает ли ему арест - в материале РБК-Украина.

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