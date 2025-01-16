Сделка под вопросом? Сорвутся ли договоренности по Сектору Газа: мнение эксперта

По его словам, Израиль до сих пор не финализировал сделку из-за внутриполитических проблем.

"Есть коалиция, вернее, две коалиции. Например, одна из ключевых партий выступает крайне против выступает против соглашения. То есть одна небольшая крайне радикальная партия выступает категорически против. А вторая партия, покрупнее, выступает против, и условие поддержки - гарантия от главы правительства, что только первый этап состоится. А дальше обязательно вернуться к реализации цели. Здесь важно разрешить, чтобы хотя бы первый этап был реализован, а дальше будь-что будет", - отметил Шарп.

Он также сказал, что сложно предположить, что после того, как все обо всем договорились, будет сорван первый этап еще до того, как начнется.

"Но сама по себе его реализация тоже проблематична с технической точки зрения. Деталей множество и все это должно реализовываться параллельно. Сложности будут. Но вот чтобы сорвалось полностью, мне сложно предположить", - добавил обозреватель.

Сделка по Сектору Газа и освобождению заложников

Накануне израильские, арабские и ряд западных СМИ сообщил о том, что Израиль и ХАМАС с помощью посредников достигли соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и об освобождении израильских заложников.

Согласно публикациям, план состоит из трех этапов, в ходе которых боевики ХАМАС будут освобождать израильских заложников в обмен на освобождение заключенных боевиков, частичный вывод Армии обороны Израиля из Сектора Газа (кроме буферной зоны) и международную гуманитарную помощь.

Соглашение должно вступить в силу в воскресенье, 19 января. Тогда же должна стартовать реализация первого этапа.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Болезненный компромисс. Почему Израиль и ХАМАС заключили соглашение и какими будут его последствия".