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Соглашение о недрах: у Трампа заявили, что планируют использовать его для влияния на РФ

Вторник 06 мая 2025 01:10
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Соглашение о недрах: у Трампа заявили, что планируют использовать его для влияния на РФ Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США планируют использовать соглашение о недрах с Украиной для влияния на Россию. В частности, в процессе переговоров о прекращении огня.

Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на конференции в институте Милкена в Калифорнии.

Чиновник отметил, что соглашение о недрах с самого начала является идеей самого Дональда Трампа.

"Он (президент США Дональд Трамп - ред.) считает, что соглашение принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда наступит время обратиться к ним. Соглашение должно показать России, что США никуда не уйдут из Украины", - сказал Бессент.

Вторым фактором он назвал усиление экономического сотрудничества и инвестиционных связей между Украиной и США. Министр финансов подчеркнул, что подписанное соглашение является "историческим".

"50 на 50, поровну. Это не соглашение, которое предлагает Китай своим партнерам - "подпишите, а мы заберем все ваши полезные ископаемые". Смысл этого соглашения - экономическое партнерство, инвестиции и гарантии безопасности", - резюмировал чиновник.

Сделка о недрах

Напомним, в ночь на 1 мая стало известно, что Украина и Соединенные Штаты заключили стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, а также о сотрудничестве в сфере критически важных полезных ископаемых. Документ охватывает 57 наименований минералов.

Уже 2 мая представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин одобрил законопроект, который необходим для запуска совместного с США инвестиционного фонда. Вскоре законопроект о ратификации должна принять Верховная Рада. Согласно источникам РБК-Украина, это произойдет 8 мая.

Подробнее о том, что Украина пообещала США в соглашении о недрах, а также, как будет работать Фонд восстановления - читайте в материале РБК-Украина.

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