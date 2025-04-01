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Сделка о недрах между Украиной и США должна соответствовать законам ЕС, - Бербок

Киев, Вторник 01 апреля 2025 16:58
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Сделка о недрах между Украиной и США должна соответствовать законам ЕС, - Бербок Фото: Анналена Бербок, глава МИД Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Любое соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США должно быть совместимо с европейским законодательством.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам Бербок, Евросоюз ранее договорился с Украиной, что любое новое соглашение должно быть совместимо с законодательством ЕС.

"В конце концов, это наш европейский континент… Мы, конечно, также ведем диалог со всеми заинтересованными сторонами", - отметила она.

Сделка о недрах

Напомним, США недавно передали на рассмотрение Украины новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Это уже полноценная сделка, а не рамочное соглашение, которое планировалось заключить ранее.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что документ еще должны изучить юристы. В нем содержаться некоторые детали, которые ранее уже отвергали обе стороны.

Также глава государства подчеркнул, что Украина не будет подписывать соглашение, если оно будет предусматривать какой-либо долг Украины перед США.

По словам главы государства, сделка не будет подписана и в том случае, если она будет угрожать членству Украины в ЕС.

Более детально о том, что предложили Украине США, - в материале РБК-Украина.

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