Соглашение о покупке F-16 ускорилось после вступления Финляндии в НАТО, - Турция

Процесс реализации соглашения о продаже США истребителей F-16 Турции ускорился после принятия Финляндии в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя турецкого президента Ибрагима Калина, приводимое NTV.
"Администрация США по-прежнему хочет, чтобы процесс продвигался вперед", - говорится в заявлении.
Калин добавил, что утверждение членства Финляндии в НАТО процесс продаж самолетов Турции ускорился.
Ранее речь шла о продаже 40 новых истребителей F-16, а также комплектов для модернизации 79 самолетов этого типа, уже стоящих на вооружении Турции.
Этот вопрос продвигается с трудом из-за того, что Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов.
В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщал, что контракт на поставку систем выполнен. Вслед за покупкой Турцией С-400 США исключили из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также попытались заморозить и отменить соглашение с F-16.
Напомним, что администрация президента США Джо Байдена готовится получить одобрение Конгресса по продаже Турции новых реактивных истребителей F-16 на сумму 20 миллиардов долларов.
Позже пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что американская администрация направила Конгрессу США запрос на продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-16.
Турция рассматривала возможность закупки российских истребителей нового поколения Су-57. Такой вариант возможен, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже самолетов F-16.
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