Сделка Греции и Украины по газу: Афины сделали важное уточнение

В компании уточнили, что подписали с "Нафтогаз Украины" Декларацию о намерениях по "поставке природного газа на рынок Украины в зимний период с декабря 2025 года по март 2026 года".

"В рамках будущего соглашения предусматривается транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов через "Маршрут 1", который совместно предоставляют операторы транспортных систем (ОТС) Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины", - пишет Depa.

Также в пресс-релизе добавили, что соглашение стало существенным шагом в укреплении "регионального энергетического сотрудничества и энергетической безопасности Европы.