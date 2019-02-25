УГКЦ відповіла на прохання Філарета щодо служіння в Софійському соборі

Предстоятелі УГКЦ та ПЦУ вирішать це питання в ході особистої зустрічі

Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) еще не приняло окончательное решение относительно формата богослужения в Софийском соборе 7 апреля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент информации УГКЦ.

В сообщении говорится, что УГКЦ руководствуется нормами и требованиями законодательства и с уважением относится к чувствам православных. Также сообщается, что для решения этих вопросов планируется встреча предстоятеля УГКЦ Святослава с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием. До этой встречи официальные комментарии не предоставляются.

Напомним, ранее сообщалось, что почетный патриарх Филарет призвал главу УГКЦ не проводить литургию в Софийском соборе. По его словам, такое служение может вызвать противостояние между православными и греко-католиками. Филарет добавил, что этой ситуацией может воспользоваться Российская Федерация, устроив провокации для дестабилизации в Украине.

Отметим, предстоятель УКГЦ Святослав одним из первых назвал Объединительный собор историческим событием в истории Украины, а также поздравил митрополита Епифания с созданием Православной церкви Украины.