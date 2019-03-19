В Уганді після вживання гумдопомоги ООН госпіталізовано 160 осіб

Фото: гуманітарна допомога ООН (з відкритих джерел)

Після вживання зернових культур двоє постраждалих померли

В Уганді після вживання зернових культур, поширюваних Всесвітньою продовольчою програмою ООН, отруїлися понад 160 осіб, двоє з них померли. Про це повідомив місцевий чиновник, передає РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu.

"Дві людини померли і ще 160 осіб були госпіталізовані в різні лікарні після вживання їжі за програмою ООН", - розповів виконуючий обов'язки представника поліції в регіоні.

У Червоному Хресті Уганди також підтвердили загибель і отруєння людей і порадили матерям, які вживали цю їжу, негайно припинити грудне вигодовування дітей.

Зразки зернових надійшли в державні лабораторії на аналіз.

Представник влади також повідомив, що розслідування масового отруєння буде проводиться за 4 напрямками: зберігання, транспортування, розподіл і будинки, в яких проживають постраждалі.

"На жаль, люди захворіли після їжі. Цілком ймовірно, що їжа була забруднена. Ми проводимо розслідування, щоб встановити причину", - заявили в місцевій поліції.

Нагадаємо, під час аварії літака Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airline в Ефіопії 10 березня загинуло 22 співробітники Організації Об'єднаних Націй.