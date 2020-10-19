В Уельсі вводять жорсткий локдаун

Уряд Уельсу прийняла рішення повернути жорсткий локдаун. Більшість підприємств будуть закриті, а людям необхідно буде залишатися вдома.

Про це повідомляє Sky News.

Нові обмеження почнуть діяти з 18:00 23 жовтня і триватимуть 17 днів.

Так, у британському регіоні будуть закриті другорядні підприємства роздрібної торгівлі, відпочинку та готельного бізнесу, ресторанів і барів.

Громадські центри та бібліотеки будуть закриті. Однак буде дозволено проведення весіль і похоронів.

Жителям рекомендують працювати вдома, за винятком працівників критично важливих сфер. Всі зустрічі в приміщеннях і на відкритому повітрі з людьми, з якими не проживають, заборонені.

Початкові школи знову відкриються після половини семестру, а середні школи будуть працювати тільки для учнів сьомого і восьмого класів.

За словами першого міністр Уельсу Марка Дрейкфорда, локдаун повинен бути різким і глибоким", щоб мати необхідний вплив.

"Всі жителі Уельсу повинні будуть залишатися вдома. Всі другорядні підприємства доведеться закрити", - заявив він.

Нагадаємо, нагадаємо в кінці вересня влада Британії посилили карантин.

Крім того, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що в країні буде введена трирівнева система обмежень.