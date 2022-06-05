Уельс – Україна: де дивитися фінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022

Матч Уельс – Україна відбудеться в Кардіффі на арені "Кардіфф Сіті Стедіум". Початок поєдинку о 19:00 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч можна буде переглянути на телеканалі "Індиго". Трансляція розпочнеться о 18:50. Також поєдинок покаже канал "Футбол 1", починаючи з тієї ж пори. Передуватиме трансляції студія "Головна команда". Старт о 17:45.

Також матч Уельс – Україна можна переглянути на платформі OLL.TV. Прямі трансляції поєдинків "синьо-жовтих" там доступні в пакеті Ultra oll inclusive.

Переможець протистояння Уельсу та України вийде на Мундіаль у Катарі. Володар останньої путівки на ЧС-2022 потрапить у групу B турніру, де його суперниками стануть збірні Англії, Ірану та Сполучених Штатів.