Уельс – Україна: анонс фіналу плей-офф кваліфікації до ЧС-2022

Уельс – Україна

5 червня, 19:00, Кардіфф, "Кардіфф Сіті Стедіум", телетрансляція на "Футбол 1" та "Індиго"

"Синьо-жовті" опинилися за крок від омріяної поїздки в Катар. Після перемоги над шотландцями посеред тижня збірна України для виходу на ЧС-2022 повинна здолати інших британців – валлійців. Упевнений виступ українців у півфіналі зрівняв шанси з Уельсом, принаймні, в уяві букмекерів.

Перформанс команди Олександра Петракова проти Шотландії справді вийшов яскравим. Розуміючи ймовірність проблем із концентрацією впродовж усіх 90 хвилин, "синьо-жовті" не стали закриватися в обороні й щоразу користалися шансом вибігти в атаку. Цей підхід матеріалізувався у три забиті м'ячі лише з одним припущеним.

Переможний склад зазвичай не змінюють. Так, до гри окремих виконавців за підсумками поєдинку з шотландцями виникають запитання. Той же Бущан трохи нервував у воротах. Але змінювати голкіпера на такій короткій дистанції ніхто не буде. Мудрик неабияк запалив після виходу на заміну, але й Циганков в основі зіграв на рівні.

Єдиною проблемою матчів через три дні-на четвертий може стати фізична готовність збірної України. Надто у виконавців без ігрової практики з УПЛ. Уельс таких труднощів уник, виставивши на поєдинок Ліги націй із поляками (1:2) фактично резерв. Та зайві дні відпочинку можуть цілком зіграти і злий жарт із "драконами".

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Кабанго – Тимчик

Під питанням: Попов, Ігнатенко (обидва – Україна)

Орієнтовні склади на матч Уельс – Україна

Уельс: Ворд – Ампаду, Родон, Девіс – Робертс, Ремзі, Аллен, Вілсон, Н. Вільямс – Джеймс, Бейл

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Маліновський, Зінченко, Циганков – Яремчук

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:1

Малі та великі фінали часто стають заручниками очікувань уболівальників. Фанати покладають великі надії на видовищність вирішальних поєдинків, але вкрай часто стикаються з похмурою реальністю. Така природа матчів на виліт, де ціна помилки надзвичайно висока. Коли на кону остання путівка від Європи на Мундіаль, то долю матчу цілком може вирішити і один гол. Якщо Україна збереже настрій та позбудеться огріхів, поїздка в Катар від команди Петракова не втече.