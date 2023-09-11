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УЕФА впервые с начала войны в Украине назначил арбитров из РФ на официальный матч

Фото: УЕФА впервые с начала войны в Украине назначил арбитров из РФ на официальный матч (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил назначить российских арбитров на официальный матч впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Российская бригада арбитров во главе с гражданкой РФ Верой Опейкиной обслужат матч женской Лиги наций. Играть будут сборная Армении и Казахстана. Ассистентами главного арбитра и резервным арбитром также будут россиянки. 

Таким образом, бригада представителей страны-агрессора будет работать на официальном футбольном матче впервые с февраля 2022 года. 

Что предшествовало

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участий в турнирах под своей эгидой. Такое решение приняли в связи с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

Судей из страны-агрессора также не назначали на международные матчи, хоть таких запретов и не вводили. В УЕФА объясняли это проблемами с выездом за границу из-за антироссийских санкций. 

Напомним, ранее Украина потребовала исключить всех россиян из руководства Союза европейских футбольных ассоциаций

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