УЄФА може відновити єврокубки в липні або серпні, - ZDF

Через пандемію коронавірусу Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може відновити розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи в липні або серпні. Про це повідомляє німецький телеканал ZDF.

Зокрема, як повідомив в Twitter журналіст ZDF Маркус Харм, єврокубковий сезон відновиться влітку.

"УЄФА переносить Лігу чемпіонів і Лігу Європи на липень / серпень. Всі міжнародні матчі в червні будуть припинені і, ймовірно, не будуть проводитися до осені", - зазначив він.

Відзначимо, сьогодні УЄФА провела відеоконференцію з представниками 55 асоціацій-членів. Офіційних результатів консультацій поки немає.

Нагадаємо, раніше The Independent повідомляло, що УЄФА розглядає можливість проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи без уболівальників. При цьому домінуючою залишається точка зору, що єврокубкові турніри повинні бути дограні в нинішньому сезоні до старту наступних розіграшів.

Відзначимо, раніше Міжнародна федерація футболу (ФІФА) попросила футболістів погодитися на тимчасове зниження зарплат через економічну кризу і падіння доходів, пов'язане з пандемією.

