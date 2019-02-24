УЄФА розглядає Харків як одне з можливих міст проведення для Суперкубку-2021

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У ХОДА розповіли про розгляд заявки в УЄФА

УЄФА прийняла заявку Харківської області на проведення Суперкубку в 2021 році. Про це повідомили в Управлінні у справах молоді та спорту ХОДА.

УЄФА прийняла заявочні досьє від дев'яти національних асоціацій, які претендують на проведення єврокубкових фіналів у 2021 році. Заявки на проведення Суперкубку УЄФА – 2021 у встановлений термін (до 15 лютого) поряд із харківським стадіоном "Металіст" подали мінський "Динамо", "Віндзор Парк" у Белфасті (Північна Ірландія) та "Олімпійський" у Гельсінкі (Фінляндія). Також УЄФА прийняла заявки на проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів (серед чоловіків і жінок) та Ліги Європи.

"Виконком УЄФА визначить міста, які прийматимуть Суперкубок, 29 травня цього року. Додатково заявки не прийматимуть. Обиратимуть між наявними претендентами", – відзначили в Управлінні у справах молоді та спорту ХОДА.