ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УЄФА розглядає Харків як одне з можливих міст проведення для Суперкубку-2021

Новини » Спорт    24.02.2019 - 08:33
УЄФА розглядає Харків як одне з можливих міст проведення для Суперкубку-2021
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У ХОДА розповіли про розгляд заявки в УЄФА

УЄФА прийняла заявку Харківської області на проведення Суперкубку в 2021 році. Про це повідомили в Управлінні у справах молоді та спорту ХОДА.

УЄФА прийняла заявочні досьє від дев'яти національних асоціацій, які претендують на проведення єврокубкових фіналів у 2021 році. Заявки на проведення Суперкубку УЄФА – 2021 у встановлений термін (до 15 лютого) поряд із харківським стадіоном "Металіст" подали мінський "Динамо", "Віндзор Парк" у Белфасті (Північна Ірландія) та "Олімпійський" у Гельсінкі (Фінляндія). Також УЄФА прийняла заявки на проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів (серед чоловіків і жінок) та Ліги Європи.

"Виконком УЄФА визначить міста, які прийматимуть Суперкубок, 29 травня цього року. Додатково заявки не прийматимуть. Обиратимуть між наявними претендентами", – відзначили в Управлінні у справах молоді та спорту ХОДА.

"Динамо" зіграє з "Челсі" в 1/8 фіналу Ліги Європи Відкрито справу за фактом невиконання рішення суду про підвищення тарифів на проїзд у Харкові
Новини України УЕФАХарківХОГА
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся