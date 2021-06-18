УЄФА пригрозив перенести фінал Євро-2020 з Лондона: названа причина

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) пригрозив перенести фінал Євро-2020 з Лондона в Будапешт. Це може статися, якщо британська влада не скасує обов'язковий карантин для 2,5 тис чиновників і високопоставлених гостей чемпіонату.

Про це повідомляє Times .

УЄФА заявляв, що готовий змінити місце проведення матчів, якщо в місті-організаторі діють карантинні заходи, які можуть перешкодити вболівальникам, офіційним особам і важливим корпоративним гостям відвідати ігри.

У Британії обговорюють пропозицію звільнити офіційних осіб УЄФА і ФІФА, політиків, спонсорів і мовників від необхідності самоізоляції.

Зараз десятиденна ізоляція потрібна для людей, які прибувають з країн, які знаходяться в "жовтому" або "червоному" списку.