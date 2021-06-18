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УЄФА пригрозив перенести фінал Євро-2020 з Лондона: названа причина

Автор: Анастасія Рокитна

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) пригрозив перенести фінал Євро-2020 з Лондона в Будапешт. Це може статися, якщо британська влада не скасує обов'язковий карантин для 2,5 тис чиновників і високопоставлених гостей чемпіонату.

Про це повідомляє Times.

УЄФА заявляв, що готовий змінити місце проведення матчів, якщо в місті-організаторі діють карантинні заходи, які можуть перешкодити вболівальникам, офіційним особам і важливим корпоративним гостям відвідати ігри.

У Британії обговорюють пропозицію звільнити офіційних осіб УЄФА і ФІФА, політиків, спонсорів і мовників від необхідності самоізоляції.

Зараз десятиденна ізоляція потрібна для людей, які прибувають з країн, які знаходяться в "жовтому" або "червоному" списку.

Нагадаємо, Україна перервала безвиграшну серію на чемпіонатах Європи.

Зазначимо, Нідерланди обіграли Австрію в групі України і достроково вийшли в плей-офф Євро-2020.

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