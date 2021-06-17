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Нідерланди обіграли Австрію в групі України і достроково вийшли в плей-офф Євро-2020

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Амстердам, Четвер 17 червня 2021 23:52
Нідерланди обіграли Австрію в групі України і достроково вийшли в плей-офф Євро-2020 Фото: Мемфіс Депай з пенальті забив гол у ворота Австрії (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Збірна Нідерландів обіграла Австрію в групі C. помаранчеві гарантували собі вихід в плей-офф Євро-2020.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Господарям матчу вдалося досить швидко вийти вперед. Давид Алаба сфолі в штрафному майданчику і Мемфіс Депай впевнено реалізував пенальті за це порушення на 11-й хвилині.

Далі Нідерланди контролювали гру і могли забивати не один раз. Але забити вдалося тільки раз. Дензел Дамфріс в контратаці замкнув передачу від Доніелла Малена.

У Австрії особливо моментів у матчі не було і вони реально не претендували на те, щоб врятувати гру.

Нідерланди набрали шість очок і вони стали третьою командою після Бельгії та Італії, достроково вийшла в плей-офф чемпіонату Європи. Австрія ж з Україною 21 червня визначать команду, яка потрапить в плей-офф з другого місця, а хто буде сподіватися на хороші розклади в рейтингу третіх команд.

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