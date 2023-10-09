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УЕФА попала в скандал из-за России, - Чеферина заставляют пересмотреть решение

Фото: УЕФА просят пересмотреть вопрос допуска юношеской сборной России (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

УЕФА попала в скандал из-за допуска молодежной сборной России к соревнованиям. Ассоциации требуют пересмотреть решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Ассоциацию заставляют изменить решение о допуске молодежной сборной России к соревнованиям. Большинство членов УЕФА высказались против этого решения, пока продолжается война в Украине.

УЕФА неожиданно поднял этот вопрос на заседании ассоциации, не дав членам ассоциации возможности обсудить его заранее. Федерациям это не понравилось. Его проговорили в пункте "любые другие вопросы".

Вопрос о допуске российских сборных будет обсуждаться на следующем заседании исполкома УЕФА 10 октября. Возможно, решение будет изменено, поскольку к этому вопросу приковано большое внимание.

На заседании также будет официально подтверждено проведение Евро-2028 в Великобритании и Ирландии.

Допуск УЕФА юношеских сборных России

В конце сентября, исполком УЕФА решил немедленно вернуть юношескую (U-17) сборную России к соревнованиям, аргументируя, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит на взрослых. Все матчи российских команд будут проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

“Особенно прискорбно, что из-за продолжительного конфликта целое поколение несовершеннолетних лишено права выступать в международном футболе. По этим причинам Исполнительный комитет УЕФА решил, что российские команды, состоящие из второстепенных игроков, будут повторно допущены к соревнованиям в течение этого сезона. В связи с этим Исполнительный комитет попросил администрацию УЕФА предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить российские команды U17 (как девочки, так и мальчики), даже если жеребьевка уже состоялась", - заявили в УЕФА.

 

 

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