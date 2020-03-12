УЄФА може перенести Євро-2020 на 2021 рік

УЄФА на наступному тижні може оголосити про перенесення чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік, а також про припинення Ліги чемпіонів і Ліги Європи через коронавірус. Про це повідомляє L'Equipe.

Повідомляється, що УЄФА 12 березня оголосило про проведення 17 березня відеоконференції для обговорення реакції європейських футбольних органів на пандемію коронавірусу.

"У світлі триваючого поширення COVID-19 в Європі УЄФА сьогодні запросив представників своїх 55 асоціацій, членів правління Асоціації європейських клубів, представників європейських ліг і профспілки гравців FIFPro взяти участь у відеоконференції, щоб обговорити ситуацію, що склалася. Зустріч планується провести у вівторок 17 березня", - повідомили в УЄФА.

Очікується, що на цій зустрічі буде оголошено рішення про тимчасове призупинення Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також про перенесення Євро-2020 на 2021 рік.

За даними джерела L'Equipe, на зустрічі буде оголошено рішення про тимчасове призупинення Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також про перенесення Євро-2020 на 2021 рік. На такі заходи УЄФА може піти, щоб отримати можливість завершити міжнародні клубні турніри до початку проведення Євро-2020 (з 12 червня по 12 липня). Також на цей час не визначено чотири учасники чемпіонату Європи, які повинні були бути визначені в кінці березня.

Також повинні будуть припинені всі національні чемпіонати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні на час карантину всі футбольні матчі пройдуть без глядачів.