УЄФА переказала мільйони євро для ФФУ офшору Суркіса, - Spiegel

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) понад 15 років переказувала кошти, призначені для Федерації футболу України (ФФУ), офшорній компанії Newport Management Limited, зареєстрованій на Британських Віргінських островах. Про це йдеться у статті Spiegel на основі отриманих внутрішніх документів УЄФА, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з документами, загальна сума переказаних коштів становила близько 380 мільйонів євро.

Видання пише, що у внутрішній службовій записці для керівництва УЄФА в грудні 2016 року зазначалося, що за компанією Newport Management Limited може стояти президент київського "Динамо" Ігор Суркіс, молодший брат Григорія Суркіса, який з 2000 по 2012 рік очолював ФФУ, а також до 2019 року був членом виконкому УЄФА.

Крім того, за інформацією видання, у рішенні палати з питань власності Високого суду Лондона, ухваленому в 2009 році, йшлося про те, що фірму Newport Management Limited контролює Ігор Суркіс.

Зазначається, що важливу роль фірми Newport у фінансових операціях київського "Динамо" з'ясувала місія УЄФА, коли в грудні 2016 року перевіряла київський клуб на дотримання правил фінансового "фейр-плей".

УЄФА здійснювала перекази на рахунок фірми, який також використовувався для виплат зарплатні футболістам та проведення трансферів гравців за дорученням "Динамо". Згодом в УЄФА розпочали внутрішнє розслідування.

Як зазначається у статті, Newport має з 1999 року "агентську угоду" з ФФУ, яка надає фірмі "генеральну довіреність" на право здійснення фінансових операцій від імені федерації і саме цим документом функціонери ФФУ легітимізували перекази на рахунок Newport від фінансового відділу УЄФА, а відносини Newport та "Динамо" беруть початок у 1990-х, коли Григорій Суркіс став президентом клубу.

У 2010 році договір між офшорною компанією та клубом, який передає фактично всі комерційні права клубу компанії в обмін на "фінансові ресурси", було продовжено ще на 20 років.

Видання зазначає, що в клубі "Динамо" по суті не відповіли на поставлені запитання, а Григорій Суркіс взагалі не відреагував на звернення.

Натомість в УЄФА підтвердили перекази на рахунок Newport та зазначили, що лише у грудні 2016 року з'ясували, що кошти відправлялися на той самий рахунок, який використовувало і київське "Динамо", після цього їх переказують безпосередньо на рахунок федерації. А комісія, яка до травня 2017 року проводила внутрішнє розслідування щодо платежів, дійшла висновку: "Жодних очевидних порушень правил з боку функціонерів ФФУ чи УЄФА".

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Райнхард Гріндель вирішив покинути посаду голови Німецького футбольного союзу через звинувачення в корупції і зокрема через те, що не проінформував про наручний годинник вартістю 6 тисяч євро, отриманий у 2017 році в подарунок від українського футбольного чиновника Григорія Суркіса, який на той момент був віце-президентом УЄФА.