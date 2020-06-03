УЄФА відсторонив лідера чемпіонату Туреччини від єврокубків

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відсторонив "Трабзонспор" від участі в турнірах під егідою організації на один сезон. Турецький клуб порушив правила фінансового фейр-плей.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Організація зазначила, що "бордово-блакитні" не виконали домовленості, які були укладені ще у травні 2016 року. Покарання не було б застосовано, якби "Трабзонспор" показав необхідні фінансові результати за підсумками 2019 року. Таким чином, якщо турецький клуб кваліфікуються в Лігу чемпіонів або Ліги Європи, то він пропустить наступний або 2021/22 сезон.

"Трабзонспор" є шестиразовим чемпіоном Туреччини і восьмиразовим володарям кубку країни. В цей момент клуб лідирує в турнірній таблиці Суперліги, випереджаючи "Істанбул Бешикташ" за додатковими показниками.

Чемпіонат Туреччини, призупинений через пандемію коронавірусу, відновиться 12 червня.

Нагадаємо, УЄФА може відібрати фінал Ліги чемпіонів у Стамбула на користь Німеччини.