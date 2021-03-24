УЄФА скасує принцип фінансового fair play для клубів, введуть нові правила контролю

25 березня відбудеться онлайн-нарада за участю клубів і футбольних асоціацій, на якому обговорять варіанти заміни діючих норм fair play.

Замість нього пропонується ввести більш ліберальну систему контролю за фінансовими операціями клубів, яка дасть більше свободи. Цілком можливо, що в новий формат включать норми кшталт "стелі зарплат" для клубів. Також можуть пом'якшити спортивні санкції проти команд і посилити економічні.

Нагадаємо, що чинна система фінансового fair play діє з 2011 року і передбачає контроль за витратами та доходами клубів. Витрати не повинні істотно перевищувати заявлені доходи в бюджет, в іншому випадку проти клубів вводяться обмеження у вигляді штрафів або ж виключення з єврокубків на певний строк.

За фактом, ряд клубів, особливо з капіталом з країн Близького Сходу, обходили встановлені правила і в значній кількості продовжували добре фінансувати куплені в Європі клуби. Серед них "Манчестер Сіті", якому вдалося уникнути виключення з Ліги чемпіонів, і "ПСЖ".