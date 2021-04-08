УЄФА скасувала матч збірної України з футзалу у відборі на Євро-2022

Матч повинен був відбутися в цю неділю у Запоріжжі. Однак на сайті УЄФА вказано, що його скасовано. Жодних причин при цьому не повідомляють.

Водночас, сьогодні в Запоріжжі Україна грає проти Данії. У першому матчі, який відбувся 7 квітня, національна збірна обіграла Данію.

Крім того, українці також здобули перемогу у першому матчі із збірною Албанії. Однак коли тепер відбудеться другий матч, наразі невідомо.

В одній групі з Україною також грає Ховатія, якій "синьо-жовті" вже двічі програли. Тож наразі наша збірна перебуває на другому місці у турнірній таблиці своєї групи.

Фінальний турнір чемпіонату Європи з футзалу запланований з 9 січня по 6 лютого 2022 року.