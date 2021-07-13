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УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти збірної Англії

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Ньйон, Вівторок 13 липня 2021 18:38
УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти збірної Англії Фото: УЄФА відкрив справу проти збірної Англії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти збірної Англії після фінального матчу Євро-2020, який проходив на стадіоні Уемблі в Лондоні. Справа стосується поведінки англійських уболівальників під час матчу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву УЄФА.

Справа була відкрита за наступними обвинуваченнями:

  • вторгнення англійських вболівальників на футбольне поле;
  • кидання різних предметів вболівальниками;
  • перешкоди з боку англійських вболівальників під час виконання державного гімну;
  • запалювання фаєрів англійськими вболівальниками.

Справу буде розглядати дисциплінарний комітет УЄФА. Вже було призначено інспектора УЄФА, який буде розслідувати події за участі англійських вболівальників, які відбулися на стадіоні та за його межами.

Нагадаємо, до цього Футбольну асоціацію Англії оштрафували за поведінку вболівальників у матчі з Данією.

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