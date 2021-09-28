УЄФА відмовився від претензій до трьох клубів Суперліги

В УЄФА заявили про скасування судових позовів проти трьох клубів, які продовжують виступати в Суперлізі Європи. Мова йде про "Барселону", "Ювентус" і "Реал Мадрид".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз УЄФА.

Так, апеляційний орган організації оголосив судові розгляди недійсними, "як якби вони ніколи й не починалися".

Водночас не виключається можливість того, що Союз європейських футбольних асоціацій надалі відновить процес.

За інформацією ЗМІ, таке рішення було прийнято після того, як минулого тижня іспанський суддя дав УЄФА п'ять днів, щоб підтвердити, що вона буде дотримуватися рішення суду і не буде карати команди за участь в Суперлізі, оскільки їм загрожувала заборона на участь в Лізі чемпіонів.

В свою чергу в УЄФА заявили, що зв'яжуться з іншими дев'ятьма клубами, які брали участь в спробі відриву - Арсеналом", "Челсі", "Ліверпулем", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем", "Атлетико", "Міланом" і "Інтером", аби повідомити про те, що їм не потрібно буде платити штрафи, накладені на них за спробу створити лігу.