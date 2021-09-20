Суд пригрозив УЄФА кримінальною справою, якщо не буде припинено розслідування проти Суперліги

Суддя торгового суду Мадрида Мануель Руїс де Лара виніс постанову, в якій дав Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) п'ять днів, щоб припинити дисциплінарний розгляд щодо клубів-засновників Суперліги. У разі невиконання цієї вимоги проти УЄФА може бути порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову суду, опубліковану виданням Confilegal .

За словами судді, зайнята УЄФА процедурна позиція ставить організацію поза правовими рамками, оскільки вона відкрито просуває методи, які ставлять під загрозу принцип вільної конкуренції.

"УЄФА жодним чином не довів, що він приступив до скасування дисциплінарних процедур, що діють щодо футбольних клубів "Реал", "Мадрид" і "Ювентус", - наводить видання слова судді.

Якщо УЄФА, зазначає видання, не скасує своє рішення про покарання клубів-засновників Суперліги, то в прокуратуру буде направлено вимогу для порушень кримінальної справи за фактом непокори судової влади.