ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Суд пригрозив УЄФА кримінальною справою, якщо не буде припинено розслідування проти Суперліги

Новость на русском →
Мадрид, Понеділок 20 вересня 2021 21:21
Суд пригрозив УЄФА кримінальною справою, якщо не буде припинено розслідування проти Суперліги Фото: суд дав УЄФА п'ять днів, щоб припинити розслідування проти Суперліги (uefa.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суддя торгового суду Мадрида Мануель Руїс де Лара виніс постанову, в якій дав Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) п'ять днів, щоб припинити дисциплінарний розгляд щодо клубів-засновників Суперліги. У разі невиконання цієї вимоги проти УЄФА може бути порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову суду, опубліковану виданням Confilegal.

За словами судді, зайнята УЄФА процедурна позиція ставить організацію поза правовими рамками, оскільки вона відкрито просуває методи, які ставлять під загрозу принцип вільної конкуренції.

"УЄФА жодним чином не довів, що він приступив до скасування дисциплінарних процедур, що діють щодо футбольних клубів "Реал", "Мадрид" і "Ювентус", - наводить видання слова судді.

Якщо УЄФА, зазначає видання, не скасує своє рішення про покарання клубів-засновників Суперліги, то в прокуратуру буде направлено вимогу для порушень кримінальної справи за фактом непокори судової влади.

Нагадаємо, у квітні кілька європейських клубів оголосили про створення нового континентального чемпіонату - Суперліги.

Надалі, під тиском уболівальників і УЄФА, проєкт був згорнутий. Відносно клубів-засновників Суперліги були порушені дисциплінарні справи, які потім призупинили через можливу судову тяжбу.

Читайте РБК-Україна в Google News
УЕФА Іспанія
NEWS
Карантин в Україні: які правила діють та коли чекати посилення
Карантин в Україні: які правила діють та коли чекати посилення
DAILY
Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми