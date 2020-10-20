ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

УЄФА зупинив проведення матчів у Вірменії та Азербайджані під своєю егідою

Автор: Роман Тверденко

УЄФА вирішив тимчасово призупинити проведення матчів у всіх турнірах під своєю егідою у Вірменії і Азербайджану. Ситуацію в регіоні вважають небезпечною.

Популярні новини

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Зупинка проведення матчів у цих країнах пов'язана з військовими діями в Нагірному Карабасі, які почалися в кінці вересня.

УЄФА попросить футбольні асоціації Азербайджану і Вірменії вибрати нейтральні території для проведення найближчих матчів під егідою організації. Мова йде про національні команди, а також про азербайджанський Карабах, що потрапив у групу Ліги Європи.

Незважаючи на цю ситуацію, зазначено, що поки не розглядається можливість перенесення частини матчів чемпіонату Європи, який відбудеться в 2021 році, з Баку.

Раніше повідомлялося, що УЄФА твердо має намір провести Євро-2020 влітку наступного року, незважаючи на нову хвилю COVID-19 в Європі. Однак організація може скоротити число міст і країн, які прийматимуть турнір.

Сьогодні "Динамо" програло "Ювентусу" в першому турі Ліги чемпіонів з рахунком 0:2.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УЕФА