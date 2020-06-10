УЄФА визначився з планом завершення Ліги чемпіонів

Фото: УЄФА може відібрати фінал Ліги чемпіонів у Стамбула (uefa.com)

Турнір дограють у Лісабоні у форматі плей-офф по одному матчу

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) підготував план проведення частині сезону в Лізі чемпіонів, перерваного в травні через пандемію коронавірусу. Дане рішення ще має затвердити Виконавчий комітет організації в наступну середу, 17 червня.

Про це пише іспанське видання AS.

Чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу головного клубного турніру Європи, що залишилося дограти, будуть проведені у вихідні дні 8-9 серпня. Йдеться про пари "Манчестер Сіті" - "Реал" (перша гра - 2:1), "Ювентус" - "Ліон" (0:1), "Баварія" - "Челсі" (3:0) і "Барселона" - "Наполі" (1:1).

Переможці цих поєдинків приєднаються до ПСЖ, "Атлетіко", "РБ Лейпциг" і "Аталанти", які раніше подолали стадію 1/8 фіналу. Через 48 годин все вісім команд, що пройшли у чвертьфінал, повинні прибути в Лісабон, де починаючи з 12 серпня повинен стартувати мінітурнір у форматі плей-офф по одному матчу. Ігри повинні пройти за порожніх трибун на стадіонах "Жозе Алваладе" і "Ештадіу да Луж", розташованих одне від одного на відстані двох кілометрів. Фінал турніру запланований на 23 серпня на арені "да Луж".

Лісабон обігнав інші міста, такі як Мадрид і Москва, які також хотіли прийняти цей винятковий формат для Ліги чемпіонів. Крім того, фінальні матчі мала намір прийняти Німеччина.

Столиця Португалії була обрана з тієї причини, що кількість інфікованих коронавірусною інфекцією у країні нижче, ніж в інших частинах Європи, а також через те, що в єврокубках не залишилося португальських команд. За таким же принципом повинні визначити, де буде дограна Ліга Європи.

Повідомляється, що УЄФА виплатить компенсації Стамбулу і Гданську, де планувалося провести фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи. При цьому, з концепцією проведення частині сезону в Лізі Європи в УЄФА ще не визначилися.

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Автор: Вера Олейник