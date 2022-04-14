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УЄФА визначився з датою матчу збірної України в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022

Фото: Збірна України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив дату поєдинку плей-офф кваліфікації до ЧС-2022, у якому збірна Шотландії прийме національну команду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації.

УЄФА призначив матч на 1 червня. Поєдинок відбудеться у Глазго на стадіоні "Гемпден Парк".

Переможець пари Шотландія – Україна вийде до фіналу кваліфікації. Там свого суперника вже чекає збірна Уельсу. Одна з цих трьох національних команд і завоює останню путівку від Європи на чемпіонат світу в Катарі.

Спершу матч між збірними Шотландії та України був запланований на 24 березня. Однак, через розв'язану Росією війну проти України УЄФА та ФІФА ухвалили рішення про перенесення матчу.

Нагадаємо, що тренерський штаб збірної України запланував тривалий тренувальний збір перед поєдинком проти шотландців.

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