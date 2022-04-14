УЄФА визначився з датою матчу збірної України в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022

УЄФА призначив матч на 1 червня. Поєдинок відбудеться у Глазго на стадіоні "Гемпден Парк".

Переможець пари Шотландія – Україна вийде до фіналу кваліфікації. Там свого суперника вже чекає збірна Уельсу. Одна з цих трьох національних команд і завоює останню путівку від Європи на чемпіонат світу в Катарі.

Спершу матч між збірними Шотландії та України був запланований на 24 березня. Однак, через розв'язану Росією війну проти України УЄФА та ФІФА ухвалили рішення про перенесення матчу.