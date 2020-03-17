УЄФА оголосив про перенесення Євро-2020

УЄФА офіційно оголосив про перенесення чемпіонату Європи-2020 по футболу на літо наступного року. Про це повідомила прес-служба організації.

Як інформувалось раніше, Євро відбудеться у 2021 році з 11 червня по 11 липня. Турнір буде проходити, як і планувалося, в низці міст по всьому континенту.

Всі змагання під егідою УЄФА, в тому числі товариські поєдинки клубів і збірних, відкладені на час карантину. Ігри плей-офф відбору на Євро-2020, які були заплановані на кінець березня, можуть відбутися під час міжнародної паузи на початку червня, якщо ситуація з пандемією почне змінюватися на краще.

Рішення було ухвалено під час спеціальної відеоконференції з усіма національними асоціаціями для вирішення ситуації з календарем сезону.

У фінальну частину Євро-2020 пробилася і збірна України. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі з Нідерландами та Австрією. Третій суперник мав визначитись після плей-офф Ліги Націй.

Нагадаємо, також УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи.