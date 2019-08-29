Захисник "Ліверпуля" визнаний УЄФА найкращим гравцем минулого сезону

Захисник англійського "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк визнаний кращим гравцем сезону 2018/19 за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Про це повідомляє прес-служба організації.

Крім голландця, на нагороду претендували португальський нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду і аргентинський форвард каталонської "Барселони" Ліонель Мессі.

Крім того, ван Дейк був визнаний кращим захисником Ліги чемпіонів минулого сезону. У голосуванні він обійшов одноклубника, Трента Александер-Арнольда, і Маттейса де Лігта ("Аякс"/"Ювентус").

Ван Дейк виграв з "Ліверпулем" Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА. Зі збірною Голландії він грав в першому фіналі Ліги націй.

У минулому сезоні 28-річний голландець зіграв за мерсисайдський клуб в 12 матчах і записав до свого активу два голи і дві гольові передачі.

Нагадаємо, найкращим футболістом сезону 2017/18 за версією УЄФА був визнаний хорватський футболіст Лука Модріч, який виступає за мадридський "Реал".