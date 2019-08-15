УЄФА назвав кращого гравця матчу за Суперкубок

УЄФА назвав кращим гравцем матчу за Суперкубок сенегальського форварда "Ліверпуля" Садіо Мане. Про це повідомляється на сайті організації.

Поєдинок, який відбувся напередодні на стадіоні "Бешикташ Парк" в Стамбулі, завершився з рахунком 2:2, 5:4 - по пенальті.

Нападник "мерсисайдців" записав на свій рахунок обоє голи своєї команди на 48 і 95 хвилинах. При цьому сенегальця замінили на 103 хвилині.

"Таке відчуття, що африканець минулий сезон і не закінчував. Мане продемонстрував звичні бомбардирські навички, відзначившись, зокрема, красивим пострілом в додатковий час", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, вперше в історії чоловічий єврофінал обслужила жіноча бригада арбітрів.