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УЄФА назвав найкращого футболіста сезону 2020/21

Автор: РБК-Україна

Кращим футболістом європейського сезону 2020/21 за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) став гравець лондонського "Челсі" Жоржиньо. За підсумками сезону він завоював Лігу чемпіоном і став переможцем Євро-2020 зі збірною Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter УЄФА.

"Він завоював Європу з клубом і зі збірною. Браво, Жоржиньо! Кращий футболіст сезону за версією УЄФА", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на звання кращого футболіста Європи претендував одноклубник Жоржиньо Н'голо Канте (Франція), а також гравець "Манчестер Сіті" Кевін де Брюйне (Бельгія).

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УЕФА