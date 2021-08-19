УЄФА назвав претендентів на звання кращого гравця і тренера сезону

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвав претендентів на звання кращого гравця і тренера в сезоні 2020/21. Їх обирало журі, до якого увійшли тренери європейських збірних і клубів, а також спортивні журналісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шорт-лист УЄФА .

У чоловічому футболі за звання кращого гравця сезону поборються три півзахисники:

Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті);

Жоржиньо (Італія, Челсі);

Н'голо Канте (Франція, Челсі).

Фото: троє кращих футболістів сезону УЄФА 2020/21 (uefa.com)

На звання кращого гравця в жіночому футболі претендують три представниці Барселони:

Ліке Мартенс (Нідерланди);

Алексія Путельяс (Іспанія);

Дженніфер Ермосо (Іспанія)

Фото: троє кращих футболісток сезону УЄФА 2020/21 (uefa.com)

У чоловічому футболі звання за кращого тренера змагаються:

Хосеп Гвардіола (Іспанія, Манчестер Сіті);

Роберто Манчіні (Італія, збірна Італії);

Томас Тухель (Німеччина, Челсі).

Фото: троє кращих тренерів в чоловічому футболі сезону УЄФА 2020/21 (uefa.com)

У шорт-лист за звання кращого тренера в жіночому футболі увійшли:

Льюїс Кортес (Іспанія, Барселона);

Петер Герхардссон (Швеція, збірна Швеції);

Емма Хейс (Англія, Челсі)

Фото: троє кращих тренерів у жіночому футболі сезону УЄФА 2020/21 (uefa.com)

Церемонія нагородження пройде 26 серпня в Стамбулі на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2021/22.

Як обирали претендентів

Шорт-лист для претендентів в чоловічому був визначений за підсумками голосування журі, що складалося з 80 тренерів клубів, які грали в сезоні 2016/17 на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА, а також 55 спортивних журналістів, обраних Асоціацією європейських спортивних видань (ESM) і представляли всі національні асоціації УЄФА. У фінальну трійку кандидатів потрапили футболісти, які набрали найбільшу кількість голосів тренерів і журналістів. Тренери не могли голосувати за гравця зі своєї команди.

За аналогічним принципом проходило голосування в жіночому футболі. Тільки в голосуванні брали участь тренери 16 клубів, що грали в 1/8 фіналу жіночої Ліги чемпіонів, тренери 12 кращих жіночих збірних в рейтингу УЄФА, а також 20 відібраних ESM журналістів, що спеціалізуються на жіночому футболі.

На нагороду найкращому футболісту Європи претендують гравці, які провели минулий сезон в європейському клубі. Враховуються матчі за клуб і збірну на внутрішній і міжнародній аренах, тоді як національність футболістів значення не має.