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УЄФА анулював квитки британських фанатів на матч Україна - Англія

Автор: РБК-Україна

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) анулював квитки британських фанатів на матч Україна-Англія. Гра пройде в Римі, і в Італії діють суворі правила щодо мандрівників з Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter італійської поліції.

"УЄФА через COVID-19 заблокував продаж квитків до 21:00 1 липня тим, хто проїжджав транзитом або перебував у Великобританії протягом останніх 14 днів, а також скасував квитки, продані до 00:00 28 червня резидентам Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть місцеві ЗМІ, рішення прийнято на тлі побоювань того, що британські вболівальники можуть все-таки поїхати до Італії, незважаючи на жорсткі карантинні обмеження. З 18 червня всі ті, хто прибув з Великобританії, повинні пройти п'ятиденний карантин і здати два тести на коронавірус.

Кількість заблокованих або анульованих квитків не повідомляється. Футбольна асоціація Англії (FA) мала право на 2 560 квитків, що становить 16% від дозволеної місткості 16 000 на стадіоні "Олімпіко" в Римі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські вболівальники не зможуть потрапити на матч Євро-2020 проти Англії через карантин в Італії.

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