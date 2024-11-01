Удянский встретился в США с командой Трампа

Во время поездки в американский Майами почетный консул Румынии в Харькове Николай Удянский встретился с командой кандидата в президенты Дональда Трампа во главе с сенатором-республиканцем Карлосом Хименесом из Флориды.

По его словам, республиканцы хотели поговорить с украинскими предпринимателями, которые во время войны живут и работают в Украине и узнать особенности и проблемы работы бизнеса в военное время, чтобы лучше понимать, что сейчас происходит в нашей стране. Они также рассказали о своем видении войны в Украине и возможных путях ее завершения.

Американцы выразили восхищение стойкостью и мужеством украинцев. Они уверены, что поддержка Украины будет неизменной и постоянной, независимо от того, кто победит на выборах в США. В то же время, они искренне верят, что их кандидат в президенты Дональд Трамп сумеет положить конец этой кровавой войне.

Фото: Николай Удянский и Карлос Хименес

В свою очередь Николай Удянский заверил американских политиков и бизнесменов, что украинцы высоко ценят помощь США и считают Америку своим основным союзником в борьбе со страной-агрессорой.

"Помощь США в этой войне неоценима. Украинцы поддерживают нашего президента Владимира Зеленского и его мирные инициативы, на реализацию которых он рассчитывает. Я и моя команда также стараемся делать все, от нас зависящее, чтобы нарастить обороноспособность нашей страны и военное производство (Николай Удянский является инвестором компании по производству бронетехники и дронов). что она будет продолжаться независимо от результата президентской гонки", - отметил бизнесмен.