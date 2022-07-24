ua ru
Нд, 24 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи вдастся росіянам захопити Слов'янськ і Краматорськ: відповідь військового експерта

Новость на русском →
Україна, Неділя 24 липня 2022 19:48
Чи вдастся росіянам захопити Слов'янськ і Краматорськ: відповідь військового експерта Фото: Росія навряд чи захопить Слов'янськ та Краматорськ (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія, швидше за все, не зможе захопити Слов'янськ та Краматорськ. Це видно по останніх подіях на фронті.

Про це заявив аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Варос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Ми вважаємо, що Кремль навряд чи захопить їх і до 11 вересня. Про цю дату попереджають українські офіційні особи, мовляв, у цей період можливі так звані "референдуми" на окупованих територіях", - відповів він на питання, чи є в окупантів шанси захопити Слов'янськ і Краматорськ.

Варос зазначив, що територія навколо Краматорська, Бахмута, Слов'янська та Сіверська має відносно вище населення, ніж в інших районах Донбасу, а росіяни стикалися з труднощами під час боїв у міському середовищі.

"Тому ми очікуємо, що лінія Краматорськ-Бахмут, насамперед на шосе Е40, де є підготовлені українські оборонні позиції, уповільнить темпи Росії", – сказав він.

Аналітик додав, що росія дуже повільно намагається захопити невелике місто Сіверськ і поки що їй це не вдається. Він не бачить перспектив швидкого успіху росіян, враховуючи складнішу і краще підготовлену оборону Донецької області.

Нагадаємо, у п'ятницю росіяни вкотре обстріляли житлові квартали Слов'янська.

Відомо, що 25-27 липня відбудеться евакуація маломобільних та лежачих людей з Бахмута, Краматорська, Слов'янська.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років