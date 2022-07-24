Чи вдастся росіянам захопити Слов'янськ і Краматорськ: відповідь військового експерта

Росія, швидше за все, не зможе захопити Слов'янськ та Краматорськ. Це видно по останніх подіях на фронті.

Про це заявив аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Варос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"Ми вважаємо, що Кремль навряд чи захопить їх і до 11 вересня. Про цю дату попереджають українські офіційні особи, мовляв, у цей період можливі так звані "референдуми" на окупованих територіях", - відповів він на питання, чи є в окупантів шанси захопити Слов'янськ і Краматорськ.

Варос зазначив, що територія навколо Краматорська, Бахмута, Слов'янська та Сіверська має відносно вище населення, ніж в інших районах Донбасу, а росіяни стикалися з труднощами під час боїв у міському середовищі.

"Тому ми очікуємо, що лінія Краматорськ-Бахмут, насамперед на шосе Е40, де є підготовлені українські оборонні позиції, уповільнить темпи Росії", – сказав він.

Аналітик додав, що росія дуже повільно намагається захопити невелике місто Сіверськ і поки що їй це не вдається. Він не бачить перспектив швидкого успіху росіян, враховуючи складнішу і краще підготовлену оборону Донецької області.