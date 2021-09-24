До "УДАРу" Кличка приєднався екс-голова Житомирської ОДА

«Я в Ударі! Сьогодні офіційно став частиною команди "УДАР Віталія Кличка. Житомирщина" як заступник голови організації». "УДАР Віталія Кличка" є активною політичною силою, погляди і принципи якої я поділяю», - зазначив Гундич.

Також він закликав приєднуватись до команди Віталія Кличка всіх, хто прагне змін та готовий працювати задля цього.

"Будемо продовжувати рух Віталія Кличка та пришвидшувати зміни разом. Адже Київ - у топ-100 міст світу. Ці результати потрібно поширювати для всієї країни. Запрошую до нашої сили людей, які готові працювати і довіряють справам, а не гаслам. Україна буде сильною!" - написав Ігор Гундич.